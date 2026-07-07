Jlenia Musella uccisa dal fratello autopsia | ora l’atroce scoperta

Notizia in breve

L’autopsia sulla giovane uccisa nel febbraio scorso ha rivelato nuove informazioni sul caso. La vittima, di 22 anni, è stata trovata morta nel rione Conocal, a Napoli Est, dopo un omicidio attribuito al fratello. La relazione tra i due e i motivi dell’aggressione sono ancora oggetto di indagine. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto riguardo alle circostanze che hanno portato alla morte della giovane.