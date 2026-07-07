Jlenia Musella uccisa dal fratello autopsia | ora l’atroce scoperta
L’autopsia sulla giovane uccisa nel febbraio scorso ha rivelato nuove informazioni sul caso. La vittima, di 22 anni, è stata trovata morta nel rione Conocal, a Napoli Est, dopo un omicidio attribuito al fratello. La relazione tra i due e i motivi dell’aggressione sono ancora oggetto di indagine. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto riguardo alle circostanze che hanno portato alla morte della giovane.
Una svolta drammatica e definitiva rischia di riscrivere completamente i contorni del brutale omicidio di Jlenia Musella, la ventiduenne strappata alla vita lo scorso 3 febbraio nel rione Conocal, a Ponticelli, nella periferia di Napoli Est. I dettagli emersi dagli accertamenti autoptici effettuati sul corpo della giovane vittima sembrano smentire categoricamente la versione dei fatti fornita dal fratello della ragazza, il ventottenne Giuseppe Musella, attualmente in stato di detenzione. L’uomo, costituitosi in Questura poco prima della mezzanotte del giorno del delitto insieme al suo legale, Andrea Fabbozzo, ha sempre tentato di alleggerire la propria posizione parlando di una fatalità: un lancio accidentale dell’arma al culmine di un furioso alterco domestico, senza alcuna intenzione di uccidere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Omicidio Ylenia Musella a Ponticelli, la verità nell'autopsia
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