Jinder Mahal ha dichiarato che Vince McMahon lo minacciò di licenziamento. L'ex WWE Champion ha parlato di questa minaccia durante un'intervista, senza fornire ulteriori dettagli. La dichiarazione si aggiunge alle sue affermazioni pubbliche sul rapporto con la dirigenza della WWE. Mahal ha lasciato la federazione qualche tempo fa e ora si dedica ad altri impegni nel mondo del wrestling.

Tra gli ex WWE Champion più controversi di sempre, Jinder Mahal è tornato a parlare. Il Modern Day Maharaja, che da dopo aver lasciato la WWE lotta con il nome di Raj Dhesi in giro per le indies, tra cui la MLP di Scott D’Amore in cui è quasi sempre presente (anche in quanto canadese), ha raccontato un aneddoto riguardante Vince McMahon che ricorda ancora oggi. Parlando con TMZ Sports, Mahal ha rivelato che il tutto si è verificato nel 2017 durante un incidente nel backstage, quando ricevette un duro avvertimento dall’ex Chairman dopo un errore sul ring contro Finn Balor. Il motivo per cui la storia è notevole è senza dubbio il tempismo di quando si è verificata, dato che raccontata oggi col senno di poi, diventa senza dubbio degna di essere raccontata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jinder Mahal: “Vince McMahon minacciò di licenziarmi”

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