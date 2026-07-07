In un’intervista su Novella 2000, l’attore ha ricordato le attrici con cui ha lavorato nel corso dei suoi 55 anni di carriera cinematografica. Ha parlato dei rapporti instaurati durante le riprese e delle donne che, secondo lui, hanno lasciato un segno nel suo percorso professionale. L’intervista si concentra sulle esperienze personali e professionali legate alle attrici incontrate sul set nel corso degli anni.

Sul numero di Novella 2000 in edicola, l’intervista all’attore, che celebra 55 anni di carriera, sulle attrici con cui ha lavorato sul set Jerry Calà celebra 55 anni di carriera e la ripercorre svelando il rapporto con le attrici che ha incontrato sul set. Più di mezzo secolo passato tra piccolo e grande schermo. Soprattutto al cinema, il suo nome è spesso stato accostato a quello di artiste di primo livello del nostro Paese: da Virna Lisi a Stefania Sandrelli, da Isabella Ferrari ad Alba Parietti, solo per citarne alcune. «Senza nulla togliere alle altre, credo che il più grande incontro della mia carriera sia stato quello con Stefania Sandrelli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Jerry Calà:« Le donne che hanno segnato il mio cinema»

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