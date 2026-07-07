L'atmosfera, l'ambientazione, la profondità: Jaadugar è un attimo che ci ha sorpresi e conquistati fin da subito. Su Crunchyroll. In anni di lavoro tra film, serie e anime di titoli ne abbiamo visti e analizzati, siamo abbastanza smaliziati da sapere cosa andremo a guardare, così aspettarci. Come approcciare un'opera. Eppure, di tanto in tanto, capita quella sorpresa che non ci aspettavamo, quel titolo che scompagina gli equilibri e ci spiazza. Come è capitato con Jaadugar: A Witch in Mongolia. Questo nonostante lo studio che ne è responsabile, Science Saru, non è nuovo a produzioni originali, innovative. Sorprendenti. Ma Jaadugar lo è in modo, a sua volta, originale: non è una follia, non ha uno stile visivo sopra le righe, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Jaadugar: A Witch in Mongolia, la recensione di un anime che riesce a stregarti (e farti pensare)

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Jaadugar: A Witch in Mongolia - Colazione a Fumetti

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