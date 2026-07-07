Iran la salma di Ali Khamenei arriva nella città santa di Qom | folla immensa ad accoglierla

La salma di Ali Khamenei è arrivata a Qom, dopo quattro giorni di funerali. La cerimonia ha visto milioni di persone in piazza a Teheran, poi il trasferimento nella città santa. Khamenei è morto il 28 febbraio in un raid israeliano-americano. La salma è stata accolta da una folla immensa.

Quarto giorno dei funerali di Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid israelo-americano. Dopo l’omaggio alla Grande Moschea e la cerimonia funebre con milioni di persone per le vie di Teheran, la salma del leader supremo iraniano è arrivata lunedì nella città santa di Qom. La bara dell’ayatollah nel pomeriggio di martedì verrà portata in Iraq, a Najaf e Kerbala, città sacre per gli sciiti, e mercoledì tornerà in Iran per essere sepolta giovedì a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Former Iran Supreme Leader Ali Khamenei's Casket Arrives In Tehran Ahead of Funeral

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La salma della Guida Suprema, l'ayatollah Ali #Khamenei, è arrivata alla Grande Moschea di #Teheran nelle prime ore di questa mattina, dando il via alle cerimonie funebri per il leader che ha guidato l' #Iran per 36 anni, ucciso il 28 febbraio scorso in un raid i x.com

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ringraziato i rappresentanti di oltre 70 nazioni per la partecipazione alle cerimonie funebri dell'Ayatollah Ali Khamenei, definendo la loro partecipazione un ricordo eterno nei rapporti dell'Iran con quei paesi. : reddit

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