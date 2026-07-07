Investimenti cinesi al Copasir è il giorno degli 007

Il Copasir prosegue le audizioni per approfondire gli investimenti cinesi in Italia. Si svolgono incontri con rappresentanti dei servizi di intelligence, che forniscono dettagli sulle attività di sorveglianza e analisi legate alle operazioni finanziarie provenienti dalla Cina. La commissione sta verificando eventuali rischi di sicurezza nazionale collegati a questi investimenti, senza yet rendere pubblici i contenuti degli incontri o le conclusioni raggiunte.

Audizione dopo audizione, il Copasir continua la sua indagine per far luce sugli investimenti cinesi in Italia. Un cammino, svelato per la prima volta proprio da questo giornale, cominciato due mesi fa, quando il Comitato per la sicurezza della Repubblica presieduto da Lorenzo Guerini ha deciso di passare una seconda volta ai raggi X tutti i movimenti dei capitali riconducibili al Dragone in Italia. D’altronde, non è certo un mistero, dalle rinnovabili all’auto, passando per l’e-commerce, la Cina è ormai una presenza fissa nel tessuto economico italiano. Per non parlare della miriade di imprese che rischia ogni giorno l’estinzione proprio a causa della concorrenza, quasi sempre sleale, di Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

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