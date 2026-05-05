Negli ultimi vent'anni, aziende cinesi hanno acquisito e controllato diverse parti dell'industria occidentale, spesso negoziando investimenti che, in apparenza, sembravano vantaggiosi. Tuttavia, analizzando più da vicino le operazioni, si evidenzia come tali acquisizioni siano spesso orientate a indebolire le imprese locali. Questo fenomeno ha portato a un aumento delle preoccupazioni riguardo alla reale natura di questi investimenti stranieri e alle loro conseguenze sul mercato europeo.

A qualcuno sarà parso un buon affare. Ma a guardare più da vicino, non lo è. Sono almeno due decenni che le imprese cinesi azzannano, arraffano, pezzi di industria occidentale. Dalle rinnovabili alle auto, passando per la tecnologia, almeno in Europa poco o nulla si è salvato dagli investimenti cinesi. Potrebbe sembrare libero mercato nella sua massima espressione e forse lo è. Ma c’è un problema: non sempre gli investimenti del Dragone portano ricchezza e redditività. In altre parole, migliorano le condizioni di salute di un’azienda. Di questo sono più che convinti quattro economisti del National bureau of economic research, che in un report hanno messo a confronto le cartelle cliniche di numerosi aziende, prima e dopo l’ingresso di capitale cinese.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Comprare per sabotare. Il vero volto degli investimenti cinesi

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