Intercettazioni e cittadinanza | FdI e Lega spaccano la destra

Tra gli emendamenti al decreto di recepimento del Patto Ue su migrazione e asilo, pubblicato in Gazzetta ufficiale, è comparso anche uno riguardante le intercettazioni. La proposta ha causato divisioni tra i partiti di destra, con le forze di maggioranza che si sono dissociate da alcune richieste di limitare le intercettazioni. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’emendamento è stato fornito. La discussione prosegue tra le diverse forze politiche sulla normativa.

Tra gli emendamenti al decreto di recepimento del Patto Ue su migrazione e asilo, pubblicato in Gazzetta ufficiale dopo l’entrata in vigore dello stesso, ne è spuntato anche uno sulle intercettazioni. FdI, con la firma del senatore Berrino, propone che tali materiali possano essere usati anche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti se in gioco di sono criminalità organizzata o terrorismo (dunque una modifica all’art. 270 del codice di procedura penale). Ma il provvedimento rischia di mandare in tilt la maggioranza, con Forza Italia e Noi moderati sul piede di guerra. Un emendamento della Lega, invece, ripropone il permesso di soggiorno a punti subordinato, per ogni straniero con più di 14 anni, alla firma di un accordo di integrazione. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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