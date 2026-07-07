Inspiegabile la paralisi al progetto Agnes
Il progetto Agnes, tra i più rilevanti nel settore delle energie rinnovabili offshore in Italia, ha subito una paralisi inspiegabile. Non sono state fornite spiegazioni sul motivo del blocco, che mette in stand-by un’iniziativa che avrebbe rafforzato Ravenna come centro di energia e innovazione. Il progetto, sostenuto dal settore locale, resta fermo senza indicazioni sulle cause che hanno portato a questa interruzione improvvisa.
Progetto Ravenna esprime forte sostegno al progetto Agnes, una delle più importanti iniziative italiane nel campo delle energie rinnovabili offshore, destinata a rafforzare il ruolo di Ravenna come capitale dell’energia e dell’innovazione. Agnes prevede la realizzazione, al largo della costa ravennate, di un sistema integrato composto da impianti eolici offshore, solare galleggiante e tecnologie innovative per la produzione e la gestione dell’energia, con una capacità installata di diverse centinaia di megawatt. "Un’infrastruttura – ricorda Progetto Ravenna –, in grado di contribuire in modo significativo al fabbisogno energetico del territorio e del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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