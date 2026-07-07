inspiegabile la paralisi al progetto agnes

Notizia in breve

Il progetto Agnes, tra i più rilevanti nel settore delle energie rinnovabili offshore in Italia, ha subito una paralisi inspiegabile. Non sono state fornite spiegazioni sul motivo del blocco, che mette in stand-by un’iniziativa che avrebbe rafforzato Ravenna come centro di energia e innovazione. Il progetto, sostenuto dal settore locale, resta fermo senza indicazioni sulle cause che hanno portato a questa interruzione improvvisa.