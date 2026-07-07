Le trattative per la vendita della catena di profumerie Marionnaud sono state avviate. Il conglomerato di Hong Kong, CK Hutchison, ha annunciato di aver iniziato gli accordi per cederne la proprietà. La notizia riguarda un processo di cessione in corso, senza dettagli sul prezzo o sulle tempistiche. La vendita riguarda una catena presente sul mercato della bellezza e dei cosmetici, con negozi distribuiti in diverse aree. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti.

Sembra essere ufficialmente partita la trattativa che vede protagonista il conglomerato di Hong Kong, CK Hutchison, che ha annunciato di aver avviato gli accordi per la vendita della catena di profumerie selettive Marionnaud. L’interlocutore è David Konckier, principale azionista del gruppo di profumi e cosmetici Bogart. CK Hutchison, da parte sua, “conferma” di aver avviato “le procedure di raccolta di informazioni e di consultazione richieste nell’ambito di un progetto di cambio di proprietà di Marionnaud. Lo ha annunciato in un comunicato il gruppo di Hong Kong. Cominciano le trattative per la vendita della catena di profumeria Marionnaud. Ancora non sono disponibili dettagli certi ma, da parte sua, il gruppo Bogart ha ritenuto doversoo rilasciare alcune precisazioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Iniziano le trattative per la vendita della catena di profumerie Marionnaud

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