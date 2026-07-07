Inizia questo lento processo di putrefazione Oltre all’acufene non posso fare più di un tot di date tengo a bada i volumi non posso più saltare | così Caparezza

Durante il tour estivo, un artista visivo accompagna sul palco il musicista, realizzando un’opera dal vivo. L’opera viene poi donata e messa all’asta per sostenere la campagna “R1PUD1A” di Emergency. Il musicista ha riferito di soffrire di acufene e di limitazioni nelle esibizioni, come la gestione dei volumi e l’impossibilità di saltare. La collaborazione mira a raccogliere fondi per l’organizzazione umanitaria.

Caparezza ha scelto di sostenere Emergency e la sua campagna “R1PUD1A” durante il tour estivo Orbit Orbit. In ogni serata, un artista visivo salirà sul palco accanto a lui per realizzare un’opera dal vivo, che verrà successivamente donata e messa all’asta a favore dell’organizzazione umanitaria. Il tour, articolato in 23 tappe, ha preso il via lo scorso 20 giugno in Piemonte e sta attraversando l’Italia con le prossime date previste a Bologna (7 e 8 luglio), Milano (15 luglio), Catania (7 agosto) e Bari (4 settembre), fino alla serata conclusiva di Caserta, in programma il 5 settembre. “I miei 50 anni? – ha dichiarato a Il Corriere della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La vittoria al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia non basta. Deve essere un punto di partenza che porti avanti un processo di ricostruzione, lento faticoso ma assolutamente necessario, del tessuto socioculturale di questo paese. x.com