Caparezza | Non posso più saltare sul palco | ogni concerto una conquista Cantavo dei meridionali leghisti era fantascienza e inveceIl film con Zalone? A braccio due ciak e andai a casa

Caparezza ha dichiarato di non poter più saltare sul palco, definendo ogni concerto come una conquista. Ha raccontato di aver cantato di meridionali leghisti, descrivendolo come una scena di fantascienza che si è poi realizzata. Ha anche spiegato che il film con Zalone è stato improvvisato, con due ciak e poi via. Ha aggiunto che il fumetto gli ha riacceso la passione per la musica e che sul palco si veste di bianco, con limiti ai volumi e alle date.

«Il fumetto mi ha ridato il fuoco sacro per la musica. Per la prima volta sul palco mi vesto di bianco e ho fatto pace con i miei 50 anni, non posso più fare un tot di date e devo tenere a bada i volumi», spiega all'Arf il cantante, attesissimo a Brescia alla Festa di Radio Onda d'Urto. Poi l'aneddoto strappa risate: «Nel 2000 suonai a Milano per la prima volta, mi dissero che c'era il catering, non sapevo cosa fosse: offrimmo da mangiare al pubblico. Sanremo come Mikimix? Non lo rinnego, ero contento che gli amici mi vedessero in tv». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Caparezza: «Non posso più saltare sul palco: ogni concerto una conquista. Cantavo dei meridionali leghisti, era fantascienza e invece...Il film con Zalone? A braccio, due ciak e andai a casa»

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Caparezza, il cosmonaufrago: Ogni concerto una conquista. Libertà è immaginazione

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