In Puglia, molti giovani con disabilità trovano difficile entrare nel mondo del lavoro dopo la scuola. La mancanza di supporto e di politiche efficaci lascia molti di loro esclusi dal mercato del lavoro, evidenziando un vuoto istituzionale che ostacola l’inclusione. La situazione solleva preoccupazioni sulla reale disponibilità di opportunità e servizi dedicati a questa fascia di popolazione.

Garantire un'effettiva inclusione lavorativa ai giovani con disabilità è un dovere civile. Dopo la scuola, molti ragazzi si scontrano con un vuoto istituzionale preoccupante. È necessario un intervento immediato per tutelare i loro diritti costituzionali e la loro dignità.Puglia, dopo il diploma centinaia di giovani con disabilità restano esclusi dal lavoro: l'inclusione non può interrompersi con la scuolaIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime viva preoccupazione per quanto denunciato dalla stampa in merito alla condizione di molti giovani con disabilità in Puglia che, una volta concluso il percorso scolastico, si trovano improvvisamente privi di qualsiasi efficace accompagnamento verso il mondo della formazione e del lavoro. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Inclusione lavorativa: in Puglia troppi giovani disabili esclusi dopo la scuola

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