Incidenti sulla strada statale Romea il piano per renderla più sicura è fermo mentre la strage continua | mancano i soldi

Notizia in breve

Il piano per migliorare la sicurezza sulla strada statale Romea è ancora bloccato per mancanza di fondi, mentre gli incidenti continuano. L’ultimo incidente grave si è verificato il 6 luglio, portando a una nuova vittima. La strada, nota come “strada killer”, collega Mestre con l’Emilia Romagna e registra un alto numero di incidenti mortali. La mancanza di risorse impedisce interventi di messa in sicurezza, nonostante le numerose tragedie che si susseguono lungo il tratto.