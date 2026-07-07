Incidenti sulla strada statale Romea il piano per renderla più sicura è fermo mentre la strage continua | mancano i soldi

Da corrieredelveneto.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il piano per migliorare la sicurezza sulla strada statale Romea è ancora bloccato per mancanza di fondi, mentre gli incidenti continuano. L’ultimo incidente grave si è verificato il 6 luglio, portando a una nuova vittima. La strada, nota come “strada killer”, collega Mestre con l’Emilia Romagna e registra un alto numero di incidenti mortali. La mancanza di risorse impedisce interventi di messa in sicurezza, nonostante le numerose tragedie che si susseguono lungo il tratto.

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Un’altra croce, il 6 luglio, sulla Romea. Un’altra tragedia sulla 309, la strada killer, il serpentone d’asfalto che parte da Mestre e sconfina in Emilia Romagna. Un’arteria «dritta», troppo «dritta». Lunghi rettilinei che, complici le carreggiate larghe, troppo larghe, invita a pigiare sull’acceleratore per sorpassare il tir, il furgoncino di turno o, anche, l’automobilista «colpevole» di andar «troppo lento». Una strada pericolosa, la più pericolosa d’Italia, una delle più pericolose d’Europa. Una strada «troppo» pericolosa. Forse, però, qualcosa si muove. Pare che il Docfap (documento di fattibilità delle alternative progettuali) in capo ad Anas sia ormai in dirittura d’arrivo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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