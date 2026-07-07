Un cittadino ha affrontato un truffatore davanti alla sua abitazione, chiedendo di mostrare il tesserino da finanziere. Dopo averlo riconosciuto, ha bloccato il sospettato sull’uscio e chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta e ha arrestato due persone ritenute responsabili di truffa. I due sono stati condotti in caserma e si trovano ora in attesa di ulteriori provvedimenti.

Ha guardato in faccia il truffatore sulla porta di casa e, anziché cedere al panico, lo ha bloccato sull’uscio trasformandosi in detective: "Se siete un finanziere, mostratemi il tesserino". La mossa risoluta di una 25enne di Monte San Vito ha fatto saltare il banco a due professionisti del raggiro, permettendo ai carabinieri di intercettarli e denunciarli. Tutto è iniziato alle 10,40 con una telefonata. Un sedicente maresciallo la gela: "Sull’auto di un suo familiare abbiamo trovato gioielli rubati. Prepari i suoi ori per le verifiche, un incaricato sta arrivando". Un copione studiato per creare ansia, che si è però scontrato con la freddezza della giovane col fiuto da ‘detective’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incastra due truffatori e poi li fa bloccare

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Si parla di: Incastra due truffatori e poi li fa bloccare.

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