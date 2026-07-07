Marcos y Marcos pubblica, con la traduzione di Claudia Tarolo, In viaggio contromano di Michael Zadoorian, un romanzo straordinario da cui nel 2017 è stato tratto il celebre film Ella & John di Paolo Virzì (con due mostri sacri del calibro di Helen Mirren e Donald Sutherland!).e allora allacciatevi le cinture: il viaggio (contromano) con Ella e John sta per cominciare! Trama. Poche storie, Ella e John hanno deciso: partiranno. Chi se ne frega dei divieti e delle ansie dei figli, al diavolo medici, paramedici, rompiscatole che ti ammorbano a suon di esami prescrizioni precauzioni. Ella ha più problemi sanitari di un paese del Terzo mondo, John non ricorda come si chiama sua moglie, ma insieme “formano una persona intera”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Segui gli aggiornamenti su Recensione.

© Nerdpool.it - IN VIAGGIO CONTROMANO di Michael Zadoorian: recensione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Escarpe.it Portafoglio MICHAEL Michael: Recensione

Michael, recensione: l'ottimo esordio di Jaafar Jackson per un biopic che non osaUn film biografico dedicato a un artista noto presenta un ritratto semplice e diretto, senza grandi rischi o deviazioni.