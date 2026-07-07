Il colpo di scena è maturato ieri mattina e svela una strategia parallela per salvare tutti i bandi da 250 milioni emessi finora dal governo per assegnare i fondi stanziati con la Finanziaria di dicembre a vari settori. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, ha ritirato l’emendamento che avrebbe fatto calare una sanatoria dell’Ars su un difetto procedurale rilevato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (in particolare dalla sezione Consultiva) su ogni avviso pubblicato e quindi in corso. Vicenda giuridicamente molto complessa. Le principali misure previste da singoli articoli della Finanziaria (i contributi agli imprenditori che assumono, quelli agli editori, il fondo per il south working, i bonus energia e via così) sono state attuate con decreti assessoriali in base ai quali l’Irfis ha pubblicato i bandi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - In Sicilia bandi regionali in bilico, il Cga avvia la revisione dei vincoli imposti

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