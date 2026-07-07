In Italia apre un labirinto ispirato a Harry Potter | ecco dove si trova e come funziona

In Italia è stato aperto un labirinto ispirato a Harry Potter, che richiama l’atmosfera delle avventure del maghetto. Il percorso si trova in una località non specificata e si sviluppa tra passerelle, stanze e passaggi nascosti. I visitatori possono esplorare ambienti che riproducono le ambientazioni del mondo magico, senza l’uso di magie o incantesimi. L’attrazione è accessibile al pubblico e aperta in determinati orari.

Pensateci. È possibile davvero varcare la soglia di Hogwarts senza attraversare il Portolano, senza perdersi sulla strada per l’ignoto? Da oggi, in Italia, una porta diversa sembra schiudersi: un luogo reale, eppure irraggiungibile come un sogno ad occhi aperti. Ma cos’è davvero questo labirinto ispirato a Harry Potter che ha appena aperto tra le campagne? E soprattutto: cosa si cerca, tra le sue spighe di mais intrecciate come ricordi? La risposta non è dove pensate. Un campo, una leggenda. Ma di che magia parliamo davvero?. Nel mondo esistono tanti angoli che strizzano l’occhio all’universo di J.K. Rowling, veri e propri santuari della fantasia potteriana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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