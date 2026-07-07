Un’azienda ha annunciato una collaborazione con Sbam per integrare elementi di design, territorio e influence marketing nei propri progetti. La partnership punta a sfruttare l’influenza dei territori sui comportamenti delle persone, applicandola alle strategie di sviluppo. Non sono stati forniti dettagli specifici sui progetti o sui termini dell’accordo. La notizia si concentra sulla volontà di combinare aspetti territoriali e di marketing influente per innovare le modalità di progettazione aziendale.

Ci sono territori che influenzano il modo in cui le persone vivono. E ci sono aziende che trasformano quell’influenza in una parte integrante del proprio modo di progettare. Nasce da questa consapevolezza il percorso di contenuti e influence marketing sviluppato da Sbam Creative Agency per Scrigno, azienda italiana leader nella produzione di porte e soluzioni per interni che integrano eccellenza tecnica, design e innovazione. Un progetto pensato per raccontare le radici progettuali del brand e il suo legame con la Romagna, attraverso una narrazione costruita nel tempo e affidata a figure autorevoli del mondo dell’architettura e dell’interior design. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Sbam per Scrigno: design, territorio e influence marketing

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