Immissioni in ruolo docenti 2026 posti disponibili dopo la mobilità Ecco in quali scuole AGGIORNATO con Teramo

I trasferimenti e i passaggi di cattedra pubblicati quest'anno riguardano docenti già assunti a tempo indeterminato, escludendo gli accantonamenti. Questi dati determinano i posti disponibili per le immissioni in ruolo nel 2026, dopo la mobilità. Le scuole coinvolte sono state aggiornate con l'inserimento di Teramo. La procedura apre ufficialmente le assunzioni per i precari, che potranno concorrere per le nuove posizioni in base alle disponibilità.

Immissioni in ruolo docenti: la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di cattedraruolo dei colleghi già assunti a tempo indeterminato, al netto degli accantonamenti, apre la stagione dell’assunzione dei precari. Cosa sappiamo per il 202627. Il totale dei posti disponibili, nella terza fase dei movimenti dei docenti di ruolo (trasferimenti interprovinciali e mobilità professionale) viene suddiviso al 50% tra mobilità e immissioni in ruolo. Per l’a.s. 202627 l’eventuale posto dispari va assegnato alle immissioni in ruolo. Disposte le operazioni di mobilità dei docenti di ruolo, i cui esiti sono stati pubblicati il 29 maggio, i posti ancora vacanti saranno disponibili per le assunzioni in ruolo Saranno utilizzati tutti per i ruoli? Non lo sappiamo, dipende dalla richiesta del Ministero e dall’autorizzazione del MEF. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026 27 come funzionano GaE concorsi GPS ed elenchi regionali

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