Il video choc a Villa Angeletti | Quell' uomo ha provato a toccarmi

Notizia in breve

Un uomo è stato filmato mentre si avvicinava e toccava una seconda donna, dopo aver già avvicinato una prima vittima nove mesi fa, che aveva anche baciato il suo piede. In precedenza, era stato condannato a una multa per un episodio simile. Il video, che mostra l’uomo mentre tenta di toccare la seconda donna, è stato condiviso sui social. La seconda vittima ha registrato l’episodio, che si è svolto in una villa.