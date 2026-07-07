Il video choc a Villa Angeletti | Quell' uomo ha provato a toccarmi
Un uomo è stato filmato mentre si avvicinava e toccava una seconda donna, dopo aver già avvicinato una prima vittima nove mesi fa, che aveva anche baciato il suo piede. In precedenza, era stato condannato a una multa per un episodio simile. Il video, che mostra l’uomo mentre tenta di toccare la seconda donna, è stato condiviso sui social. La seconda vittima ha registrato l’episodio, che si è svolto in una villa.
Nove mesi fa avvicinò una giovane e le baciò il piede: condannato a una multa. Ora la seconda vittima, che ha filmato il 40enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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