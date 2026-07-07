L’ONU avverte che il super El Niño è già in atto e si intensificherà rapidamente entro l’estate, aumentando il rischio di eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. L’evento potrebbe provocare variazioni climatiche significative a livello globale.

Il mondo deve prepararsi al ritorno in potenza di El Niño, che entro la fine dell’estate si trasformerà in un evento meteorologico di forte intensità, minacciando di alterare profondamente il clima globale. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), agenzia delle Nazioni Unite per il meteo e il clima, che ha invitato i governi a pianificare misure d’emergenza immediate. “ Il fenomeno El Niño è già presente e dovrebbe s’intensificarsi rapidamente per raggiungere una forte intensità”, ha dichiarato Celeste Saulo, segretaria generale dell’OMM, confermando che gli effetti domino del ciclo climatico distorceranno le temperature e le precipitazioni in gran parte delle zone popolate del pianeta per diversi mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il super El Niño è già presente e si intensificherà rapidamente, aumenta la probabilità di fenomeni meteorologici estremi”: l’allarme dell’Onu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

El Niño sconvolge il clima globale. Allarme Onu: intensità mai vista e fenomeni estremiL'El Niño si intensificherà tra luglio e settembre, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per il meteo e il clima.

El Niño sta già arrivando, tra caldo ed eventi estremi. Il segretario dell’Onu: “Gli impatti saranno ancora più forti”L’Organizzazione meteorologica mondiale ha avvertito che El Niño sta già arrivando, portando con sé temperature più alte e eventi climatici estremi.

Temi più discussi: El Niño, in aumento la probabilità di fenomeni meteorologici estremi; L'ONU ha annunciato l'intensificazione rapida del fenomeno El Nino, che raggiungerà un'intensità elevata tra luglio e settembre, aumentando i rischi meteorologici estremi a livello globale.; Onu: I soldi sono finiti, attendiamo le donazioni per sopravvivere; Crisi alimentare: oltre 100 milioni a rischio per El Niño e conflitti.

L'ONU avverte sulla probabilità di eventi meteorologici estremi mentre El Niño si prepara a intensificarsi reddit

Anche l’Onu conferma: in arrivo un Super El NiñoAdesso la conferma arriva anche dall'Onu: il fenomeno climatico El Niño, che nell'ultimo ciclo ha spinto le temperature globali a livelli record, sta per arrivare. L'Organizzazione meteorologica mondi ... tgcom24.mediaset.it

Il ritorno del super caldo con El Niño. L’Onu avverte: è allarme climaFarà caldo, molto caldo. E pioverà molto, in modo più intenso rispetto a quanto ci siamo abituati fino ad ora. E non c'entrano il caldo estremo, le grandinate e le trombe d’aria di questo fine maggio. avvenire.it