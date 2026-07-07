Questa sera, ai Notturni alle Conserve, si esibisce un trio d’archi inedito composto da tre musicisti di rilievo. L’evento si svolge a Cesenatico, all’aperto, sotto le stelle. È il secondo appuntamento della rassegna, che ogni estate propone musica classica in un’atmosfera suggestiva. La formazione debutta con un repertorio dedicato ai Notturni, pezzi che evocano atmosfere notturne e viaggi tra le stelle.

Un trio d’archi d’eccezione debutta questa sera ai Notturni alle Conserve. A Cesenatico torna la magia della grande musica sotto le stelle. Il secondo appuntamento della rassegna ‘Notturni alle Conserve’ vedrà il debutto assoluto di una formazione inedita, composta da tre autentiche eccellenze della musica classica. Questa sera alle 21 la suggestiva cornice di Piazzetta delle Conserve accoglierà sul palco principale Simona Cavuoto al violino, Thomas Cavuoto alla viola e Francesco Stefanelli al violoncello. Tre professionisti di alto livello, già noti e apprezzati dal pubblico di Cesenatico, che per la prima volta si esibiranno insieme. L’ingresso è libero e gratuito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il suono dei Notturni. Viaggio tra le stelle con il trio d’archi

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