Magoni Ottolini e il Trio Osaki | Viaggio nella musica dei cantautori Sonorità delicate e storie profonde

Mauro Ottolini, Magoni e il Trio Osaki si sono uniti per un progetto dedicato alla musica dei cantautori, concentrandosi su sonorità delicate e narrazioni intense. Il loro percorso parte dal passaggio dal “mangiadischi” al “gira dischi”, evidenziando un interesse condiviso per il passato musicale e le sue tradizioni. Questo viaggio si sviluppa attraverso interpretazioni e arrangiamenti che rendono omaggio alle storie e alle melodie di un’epoca significativa.

Dal “mangiadischi” al “gira dischi” il passo è breve per Mauro Ottolini che in quest’avventura, di passaggio giovedì sul palco del Blue Note trova la complicità di Petra Magoni per rileggere pietre filosofali della musica italiana firmate Lucio Battisti, Paolo Conte, Luigi Tenco, Giorgio Gaber, Fabrizio De André. E se in quell’album fortunato inciso quattro anni fa con l’Orchestra Ottovolante il trombonista veronese divorava letteralmente successi italiani (e non) anni 50 e 60 malati di mambo, swing, twist, cha cha cha cha, nel progetto con cui unisce le forze con l’estroversa metà di Musica Nuda preferisce puntare sulla canzone d’autore. Tutto con l’apporto di Thomas Sinigaglia alla fisarmonica e Marco Bianchi alla chitarra classica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magoni, Ottolini e il Trio Osaki: "Viaggio nella musica dei cantautori. Sonorità delicate e storie profonde" Notizie correlate Leggi anche: Sonorità eleganti e profonde, Cammariere incanta il teatro Cilea Leggi anche: Al Teatro Golden: “Gli Indimenticabili”, un viaggio magico nella grande scuola dei cantautori italiani, con un tributo speciale a Gino Paoli Contenuti e approfondimenti Si parla di: Magoni, Ottolini e il Trio Osaki: Viaggio nella musica dei cantautori. Sonorità delicate e storie profonde. Magoni, Ottolini e il Trio Osaki: Viaggio nella musica dei cantautori. Sonorità delicate e storie profondeSul palco del Blue Note per rileggere alcuni capolavori italiani, da Lucio Battisti a Giorgio Gaber In un’epoca come questa, incidere un disco è come buttare un sasso in mezzo al cemento. Meglio i li ... ilgiorno.it Petra Magoni & Mauro Ottolini live al Blue Note con Gira DischiLa cantante e il trombonista, accompagnati dal fisarmonicista Thomas Sinigaglia e dal chitarrista Marco Bianchi, intraprenderanno un viaggio immersivo dedicato ad alcuni fra i più grandi cantautori it ... tg24.sky.it