Il Portogallo è stato eliminato dalla Spagna ai quarti di finale, con un gol di Merino allo scadere. La partita si è conclusa con la sconfitta della squadra portoghese, che ha subito il passaggio del turno degli avversari. La sfida si è chiusa con la vittoria delle Furie Rosse, che ora affronteranno il Belgio, vittorioso contro gli Stati Uniti. Nessun intervento del sensore del Trionda in questa occasione.

Stavolta non c’era nessun sensore del Trionda a salvare il Portogallo, che dopo una partita combattuta si è arreso alla Spagna. Le Furie Rosse, grazie a un gol di Merino allo scadere, hanno staccato il pass per i quarti di finale, dove incontreranno il Belgio, vittorioso ieri contro gli Stati Uniti. Ronaldo, intervistato nel post partita, ha come al solito evidenziato i suoi meriti. Le parole di Ronaldo. Nel post-partita: “ Avrò tempo per riflettere, per non prendere decisioni a caldo. Domani mi sveglierò come mi sono svegliato oggi: con la coscienza tranquilla. Ho giocato 23 anni per la nazionale e ho vinto tre trofei (le Nations League del 2019 e 2025 e l’Europeo del 2016, ndr)” Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il solito Ronaldo: “Prima di Cristiano, il Portogallo non aveva vinto nulla”

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Cristiano Ronaldo resta un dilemma per il Portogallo

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