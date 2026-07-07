Il sindaco replica a Di Pino | Alimenta la sfiducia

Il sindaco ha risposto a una richiesta di maggiore trasparenza sul progetto del nuovo data center a Opera, definendo le critiche come un modo per alimentare la sfiducia. Durante un incontro pubblico, la consigliera comunale ha chiesto un processo più partecipato, sottolineando le potenziali ripercussioni sul territorio. I rappresentanti di opposizione chiedono chiarezza e maggiore coinvolgimento nei passaggi decisionali relativi alla struttura, che si prevede avrà impatti significativi sulla zona.

Rispetto al futuro Data center di Opera, i politici di opposizione invocano chiarezza e trasparenza. A margine di un incontro pubblico sul tema, è stata la consigliera comunale Fabiana Di Pino, in particolare, ad auspicare dal Comune un iter maggiormente partecipato riguardo a una struttura che avrà importanti ricadute sul territorio. Ma la maggioranza del sindaco Ettore Fusco rispedisce al mittente le critiche. "Parlare di mancata trasparenza e assenza di confronto significa ignorare tutto il percorso che abbiamo costruito sin dall’inizio – afferma il primo cittadino –. Se davvero avessimo scelto di procedere unilateralmente, non avremmo convocato delle Commissioni consiliari dedicate, né un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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