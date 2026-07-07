Dopo sei giorni di ricerche nelle Dolomiti friulane, due persone sono state trovate vive grazie alle loro competenze, all’intuizione di una madre e ai soccorsi. Si tratta di un uomo e una donna residenti nella stessa città, che si erano perse durante un'escursione. I soccorritori sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni di un possibile ritrovamento e hanno localizzato i due in condizioni di buona salute. La ricerca era iniziata dopo che i due avevano imboccato un percorso sbagliato e avevano mangiato erbe spontanee.

Ancona, 7 luglio 2026 – Salvi grazie alle loro esperienza e conoscenze, all’intuizione di una madre e ai soccorsi. Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi sono i due anconetani, ritrovati vivi dopo 6 giorni di ricerche sulle Dolomiti friulane. Marito e moglie, partiti per le vacanze, e in cammino tra la natura. Appassionati ed esperti di trekking. Lui, 41 anni, corriere farmaceutico, lei 38 anni, ingegnere edile e architetto. Sono stati trovati accanto ai ruderi di Casera Col Cadorin, a circa 1700 metri, tra Cimolais e Domegge di Cadore, all’alba di questa mattina dopo ben 6 giorni in cui di loro non si era saputo più nulla. Dove si sono persi. La coppia era in giro tra le Dolomiti bellunesi e friulane per un trekking di due giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sentiero sbagliato, le erbe spontanee come cibo, il presentimento della madre: i 6 giorni da incubo (con lieto fine) di Davide e Chiara

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La calumnian cruelmente, sus tres hermanos poderosos la protegen con todas sus fuerzas

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