Il rumore in fondo all’oceano

Un aumento del rumore sott’acqua è stato rilevato negli ultimi anni, disturbando il suono naturale degli animali marini. Le balene e altri mammiferi usano i suoni per comunicare, ma il traffico di navi, le trivellazioni e i sonar hanno incrementato i livelli di rumore. Questa situazione rende più difficile per gli animali marini ascoltarsi e comunicare tra loro.

Le balene e gli altri animali marini comunicano con il suono, perché in fondo al mare non arriva la luce. Ma sott’acqua c’è sempre più chiasso, per colpa dei sonar, delle trivelle e del passaggio delle grandi navi. E questo disorienta gli animali. Tutti gli animali dell’oceano che hanno una spina dorsale possono sentire, dice Darlen Ketten. È una biologa marina e studia l’udito degli animali alla Woods Hole Oceanographic, un’organizzazione per le scienze marine che si trova negli Stati Uniti. Gli esseri umani si affidano al suono per comunicare e per capire cosa succede intorno a loro, per esempio quando si trovano in una stanza buia. Le creature marine devono fare ancora più affidamento sull’udito: in fondo al mare, infatti, la luce non riesce a penetrare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Onde in movimento: rumore del mare per dormire e meditazione | ASMR mare 1h30

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