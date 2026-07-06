Domenica, il pilota ha conquistato il suo primo successo in questa stagione sul circuito inglese. Dopo la gara, ha spiegato che durante i momenti complicati cerca di spegnere il rumore di fondo e concentrarsi sul lavoro. La vittoria rappresenta un punto di svolta personale e professionale, secondo quanto ha dichiarato in un’intervista. Leclerc ha aggiunto che i periodi difficili sono parte del percorso, ma questa vittoria dà nuova energia.

Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna. Ha poi rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha raccontato i momenti difficili che ha superato e cosa significa per lui questa vittoria, che sa di rilancio. Non vinceva una gara dal 2024. Leclerc: “Quando le cose si mettono male, si crea molta negatività e cerco di isolarmi”. “ Significa tantissimo. Perché quando le cose si mettono male, ed è esattamente la situazione che ho vissuto nelle ultime gare, si crea molta negatività attorno a me, nascono tante narrazioni, e non è mai un ambiente piacevole in cui lavorare. La squadra mi è stata vicino, mi ha spinto e aiutato a ritrovare il feeling con la macchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leclerc: “Quando c’è troppa negatività intorno a me, il mio lavoro è spegnere il rumore di fondo”

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