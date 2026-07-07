Il rinnovo del giocatore è da record! Napoli unico in Italia

Il contratto di Antonio Vergara con il Napoli è stato rinnovato fino al 2034. Il giocatore ha firmato un nuovo accordo dopo che la società ha respinto offerte di circa 30 milioni da parte di diverse squadre italiane e straniere, tra cui Atalanta, Como, Roma, Bournemouth e Tottenham. La decisione è arrivata nonostante le proposte di acquisto concrete da parte di questi club.

Antonio Vergara resterà al Napoli fino al 2034. Il fantasista ha rinnovato il contratto con la società partenopea dopo che De Laurentiis ha respinto offerte concrete da Atalanta, Como, Roma, Bournemouth e Tottenham, tutti disponibili a investire 30 milioni. Vergara e il Napoli: otto anni blindati contro l’assalto europeo. La dirigenza azzurra ha scelto di trattenere il classe 2003 con un’operazione di mercato difensiva che rappresenta una scelta strategica netta. Nessuno dei club interessati ha avuto chance di negoziazione: De Laurentiis ha chiuso le porte senza margini di discussione. Il presidente considera Vergara un pilastro non solo per il presente ma soprattutto per il progetto futuro del club, motivo per cui ha preferito allungare il legame contrattuale anziché monetizzare l’interesse internazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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