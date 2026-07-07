Il Real Madrid ha messo nel mirino Sucic, il centrocampista croato che ha avuto un ruolo di rilievo al Mondiale 2026. I blancos hanno manifestato interesse e sono pronti a fare un’offerta significativa. L’Inter, proprietaria del cartellino, chiede una cifra importante per lasciarlo partire. Sucic è diventato un obiettivo di alto livello tra i club europei, attirando l’attenzione di alcune delle squadre più prestigiose.

di Francesco Aliperta Sucic, dopo l’exploit al Mondiale 2026, il croato è diventato un obiettivo dei top club europei: lo vuole il Real Madrid. L’ Inter ha fra le mani un nuovo importante gioiello. Si tratta di Petar Su?i? che, nella comunque deludente rassegna ai Mondiali 2026, è stato incoronato come il miglior giocatore e perno del futuro della nazionale della Croazia. Un exploit che vale più di quanto fatto in campo nell’ultima stagione con la maglia nerazzurra addosso, conclusa con la vittoria del double Scudetto più Coppa Italia, e che non solo ha fatto lievitare il valore del suo cartellino, ma ha attirato sull’ex Dinamo Zagabria anche l’attenzione del mercato da parte di diverse big. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il Real Madrid bussa alla porta dell’Inter: i Blancos vogliono Sucic, i nerazzurri chiedono non meno di questa cifra

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