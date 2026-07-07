Il rapporto di Iran Human Rights Defenders raccoglie 68 storie di persone che hanno messo la lotta per la libertà davanti alla propria sicurezza. Tra queste, ci sono dieci donne di cui si evidenziano i profili. Nel frattempo, mentre si tengono i funerali di una figura di rilievo del regime, milioni di iraniani si riuniscono nelle strade per rendergli omaggio, secondo fonti ufficiali circa 15 milioni. Da quattro mesi, i bombardamenti statunitensi e israeliani su Teheran hanno aumentato le tensioni nel paese.

M entre il regime celebra i funerali di Ali Khamenei, e milioni di iraniani (secono il regime 15 milioni) lo acclamano per le strade, è più evidente di quanto non sia stato negli ultimi quattro mesi: da quando cioè i missili statunitensi e israeliani hanno cominciato a cadere su Teheran, uccidendo la Guida Suprema. Proteste e bombe possono avere eroso la legittimità del regime ma non lo hanno incrinato: semmai hanno reso più raffinato il suo apparato repressivo. A maggior ragione in questo momento di evidente crisi dell’opposizione, però, è importante raccontare le figure della società civile che continuano a sfidare la Repubblica Islamica. Lo fa il rapporto Iran Human Rights Defenders 2025, pubblicato dall’organizzazione Iran Human Rights (IHRNGO). 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Il rapporto Iran Human Rights Defenders raccoglie 68 storie di persone straordinarie che hanno anteposto la lotta per la libertà del proprio popolo alla difesa della propria incolumità. Abbiamo estratto i profili di dieci donne da conoscere

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