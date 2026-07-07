Il rapper Lele Blade chiuderà Telesia for Peoples

Il rapper Lele Blade sarà l’ultimo artista a esibirsi alla tredicesima edizione di “Telesia for Peoples” 2026. La sua performance chiuderà la serata dedicata al “Premio Telesia for Peoples”, in programma domenica nel teatro delle Terme di Telese. L’evento si conclude con il concerto del rapper, che si esibirà al termine della serata spettacolo. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e coinvolge giovani e pubblico locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà il rapper Lele Blade a chiudere la tredicesima edizione del “Telesia for Peoples” 2026. Per la gioia di tanti giovani l’artista si esibirà al termine della serata spettacolo dedicata al “Premio Telesia for Peoples”, in programma per domenica prossima nel teatro delle Terme di Telese. Il programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della tredicesima edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna che ha commosso un intero Paese, verranno presentati nel corso dell’Anteprima del Festival che si terrà giovedì prossimo, 9 luglio (ore 11,00), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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