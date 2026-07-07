Quando sui profili social di William e Kate, la sera del 4 luglio, sono state pubblicate le nuove foto della principessa al termine della National Three Peaks Challenge – la celebre sfida che consiste nello scalare le cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles per sensibilizzare sulla vita dopo il cancro -, alla vista del 12enne principe George, tutti hanno pensato la stessa cosa: «Quanto è cresciuto!». Il ragazzino, prossimo a compiere i 13 anni, negli iconici scatti appare alto praticamente quanto la madre (che, tra l’altro, proprio bassa non è, con i suoi 176 cm). Non più bambino, praticamente un uomo. Quanto è alto il principe George. La sensazione che era già stata evidente quando, a fine giugno, Kate e George avevano fatto visita, in gran segreto, alla base aerea RAF Coningsby. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il principe George è apparso molto cresciuto nelle nuove foto: a 12 anni è già alto come mamma Kate e più alto del padre William alla stessa età

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Il principe George è cresciuto all’improvviso: nelle nuove foto è quasi alto quanto Kate MiddletonIl principe George, quasi 13 anni, ha partecipato a un evento pubblico con la madre, la principessa.

Il principe George ruba la scena a Kate Middleton: a 12 anni è ormai alto quasi quanto lei, il cambiamento è sorprendenteDurante una visita ufficiale, il principe George, 12 anni, si è mostrato molto più alto di sua madre, Kate Middleton, quasi raggiungendola in altezza.

Temi più discussi: Quanto è cresciuto il principe George: è alto quasi quanto sua madre Kate Middleton; Il principe George cresce (davvero) sotto gli occhi del mondo: è alto quasi quanto Kate Middleton; Il principe George sorprende tutti: è ormai alto quasi quanto mamma Kate; L'Eton College non è stato un luogo idilliaco per tutti (e il principe George dovrebbe saperlo).

Il principe George cresce: è quasi alto quanto Kate #principegeorge x.com

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