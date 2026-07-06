Il principe George ruba la scena a Kate Middleton | a 12 anni è ormai alto quasi quanto lei il cambiamento è sorprendente

Durante una visita ufficiale, il principe George, 12 anni, si è mostrato molto più alto di sua madre, Kate Middleton, quasi raggiungendola in altezza. Il cambiamento fisico è evidente rispetto a qualche anno fa, con il giovane che si fa notare per la crescita rapida. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, evidenziando come il tempo passi in fretta anche tra i membri della famiglia reale. La differenza di statura è risultata evidente durante l’evento pubblico.

Il tempo scorre veloce anche per i rampolli della corona britannica, e il principe George ne è la prova vivente. Durante una recente uscita pubblica accanto alla madre Kate Middleton, il primogenito dei principi del Galles ha catalizzato l’attenzione non tanto per il protocollo reale quanto per un dettaglio fisico che ha fatto rapidamente il giro del web: a soli 12 anni, il giovane principe ha ormai raggiunto un’altezza praticamente identica a quella della principessa, che misura circa un metro e 75 centimetri. L’occasione che ha svelato questa sorprendente crescita è stata una visita ufficiale alla base della Royal Air Force di Coningsby, nel Lincolnshire, organizzata in occasione dell’ Armed Forces Day, la giornata dedicata agli uomini e alle donne che prestano o hanno prestato servizio nelle forze armate britanniche. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Precious Moment Between George and Catherine Steals the Show at Royal Albert Hall

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