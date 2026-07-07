Il piano di Meloni al vertice Nato con Trump | Gelida? Di più Il sospetto della trappola come con Macron e l’offerta sul petrolio in Libia

Giorgia Meloni arriva al vertice Nato ad Ankara con una linea irremovibile: ignorare le provocazioni di Donald Trump e non concedere altre repliche pubbliche. «Adesso basta. Non intendo tornarci sopra», ha detto la premier al suo staff dopo l’ultimo attacco social del presidente Usa, questa volta segnato da toni sessisti, come racconta Francesco Bechis sul Messaggero. In Turchia, la premier «non sarà gelida, di più», mormorano nel suo staff a Marco Galluzzo del Corriere della Sera. La richiesta di un «ordine restrittivo» contro la premier, paragonata a quella riservata agli stalker, resta ancora senza risposta. A parlare per conto del governo sarà solo il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni ferma la rissa con Trump. E i ministri potranno andare a Villa Taverna

Notizie e thread social correlati

Meloni ad Ankara, il vertice Nato più delicato: tra Trump, Erdogan e il nuovo fronte con MoscaLa presidente del Consiglio italiana si trova ad Ankara per partecipare a un vertice Nato, considerato tra i più complessi dall’inizio della Guerra...

Giorgia Meloni si prepara al vertice Nato con tre incognite: Trump, le spese militari e il programma SAFEIl vertice Nato si avvicina e la premier italiana si prepara con tre questioni aperte: la presenza di Trump, le spese militari e il programma SAFE.

Temi più discussi: Gli studenti italiani in Europa, il Presidente Meloni interviene alla presentazione del piano del MIM; NATO: quali sono le priorità dell'Italia per il summit di Ankara; Il piano di Meloni per spendere altri 6,5 miliardi in armi in due anni: Anche senza i soldi dell'Europa; Meloni sul nuovo piano di mobilità per docenti e studenti: Importante usare le lingue nella vita reale, non si fa solo imparando sui libri.

All’apertura di Live In, in diretta dal teatro Giorgio Gaber di Milano, il direttore di Sky Tg24, Fabio Vitale, ha commentato il rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump, soffermandosi sulle posizioni di quest’ultimo: Trump ha messo sullo stesso piano rapporto p x.com

Nato, lo strappo con Trump può diventare l’occasione di Meloni. Ecco il piano della premier per il vertice di AnkaraLa sfida è chiara: usare Ankara non come il luogo di una resa all’agenda di Trump, ma come l’avvio di una nuova postura italiana ... affaritaliani.it

Meloni: Piano Mattei pienamente operativo, oltre 70 progetti avviatiRoma, 3 lug. (askanews) – È stata trasmessa al Parlamento la Terza Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa, aggiornata al 30 giugno 2026 e adottata dalla Cabina di re ... askanews.it