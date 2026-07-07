il parroco don pier luigi stolfi nominato moderator curiae della diocesi di roma

Notizia in breve

Il parroco romano don Pier Luigi Stolfi è stato nominato Moderator Curiae della diocesi di Roma. È noto come pastore apprezzato e specializzato in beni culturali e edilizia sacra. La sua nomina è stata annunciata da fonti ufficiali della diocesi. Stolfi, che svolge il ruolo di parroco, ha una lunga esperienza nel settore dei beni culturali e dell’edilizia religiosa. La nomina riguarda la gestione delle questioni legali e amministrative della diocesi.