Il parroco don Pier Luigi Stolfi nominato Moderator curiae della Diocesi di Roma
Il parroco romano don Pier Luigi Stolfi è stato nominato Moderator Curiae della diocesi di Roma. È noto come pastore apprezzato e specializzato in beni culturali e edilizia sacra. La sua nomina è stata annunciata da fonti ufficiali della diocesi. Stolfi, che svolge il ruolo di parroco, ha una lunga esperienza nel settore dei beni culturali e dell’edilizia religiosa. La nomina riguarda la gestione delle questioni legali e amministrative della diocesi.
Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano È un parroco romano, don Pier Luigi Stolfi, apprezzato pastore ed esperto nel campo dei beni culturali e dell’edilizia sacra, il Moderator Curiae della Diocesi di Roma. Ovvero la nuova figura che Papa Leone XIV ha introdotto nell’organigramma del Vicariato di Roma per coadiuvare il cardinale vicario nelle sue funzioni, coordinare i diversi uffici e la struttura amministrativa, vigilare sulle attività del personale. Quella del Moderator Curiae è una delle principali novità del motu proprio Confirma Fratres Tuos che, pubblicato lo scorso 30 giugno, ha aggiornato la costituzione apostolica In Ecclesiarum Communione con cui, tre anni fa, Papa Francesco riformava l’intera Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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