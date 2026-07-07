Il Palio dei bambini Emozioni per i più piccoli

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel pomeriggio, Piazza del Popolo si anima con la presenza di armigeri, dame, damigelle, priori, popolane e popolani, accompagnati dal suono dei tamburi e dai colori delle bandiere. La scena segna l'inizio del Palio dei bambini, evento dedicato ai più piccoli. Le strade si popolano di personaggi storici e figuranti, creando un'atmosfera festosa e vivace. L'evento coinvolge i partecipanti in una serie di attività e competizioni dedicate ai bambini.

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Piazza del Popolo inizia a risplendere dal pomeriggio: armigeri, dame, damigelle, priori, popolane e popolani camminano al suono dei tamburi e accolti dai colori delle bandiere. O meglio, piccole dame, piccoli priori e piccoli armigeri, dove di piccola c’è solo la statura; lo sguardo, il portamento, lo spirito è quello dei grandi. È un corteo storico ad introdurre la tredicesima edizione del Palio dei bambini, domenica 5 luglio, gran finale del più ampio progetto "Il Palio si corre. a scuola", in collaborazione con gli Isc Betti, Da Vinci-Ungaretti e Fracassetti-Capodarco. Le Contrade, nel corso dell’anno, hanno portato il Palio dalle mura della città fin dentro le aule dei ragazzi: una collaborazione che, da alcuni anni, avvicina sia studenti che famiglie alla rievocazione storica e alle realtà storiche dei vari quartieri fermani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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