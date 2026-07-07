il palazzo di giustizia di aversa da oggi intitolato al giudice raffaele numeroso

Da oggi, il Palazzo di Giustizia di Aversa prende il nome dal giudice Raffaele Numeroso, magistrato originario della città. Numeroso, che ha ricoperto la carica di presidente della Corte d’Appello di Napoli tra il 2002 e il 2008, era noto per il suo ruolo nel sistema giudiziario locale. La cerimonia di intitolazione si è svolta nel palazzo di Napoli Nord, sede del tribunale. La decisione di dedicare l’edificio al magistrato è stata comunicata ufficialmente.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Palazzo di Giustizia di Napoli Nord che ha sede ad Aversa da oggi è intitolato a Raffaele Numeroso, magistrato aversano, già presidente della Corte d’Appello di Napoli, dal 2002 al 2008. La cerimonia di intitolazione si è tenuta oggi nel Castello Aragonese della città normanna. Il Presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli Nord, Francesco Todisco, organizzatore dell’evento, ha ricordato i tratti salienti della personalità di Raffaele Numeroso: “Ho avuto il privilegio di conoscere il Presidente Numeroso, facendo parte del Consiglio Giudiziario quando la Corte d’appello di Napoli era presieduta da lui. Ricordo un equilibrio che non era mai posa, una pacatezza che non era mai debolezza, una signorilità che non era mai distanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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