Il padrone del calcio stavolta l' ha fatta grossa

Il presidente della FIFA è stato coinvolto in un’indagine internazionale riguardante presunte irregolarità finanziarie e pratiche di gestione. L’indagine si concentra su alcune decisioni prese durante il suo mandato e sull’assegnazione di eventi sportivi. Finora, non sono state emessi provvedimenti formali contro di lui, ma le autorità competenti stanno esaminando i documenti e le comunicazioni ufficiali. La situazione si trova ancora in fase di approfondimento e verifica.

Doveva essere il trionfo della trasparenza dopo il marasma che ha posto fine all’autocrazia di Sepp Blatter. Dieci anni dopo, l’epopea di Gianni Infantino alla guida della Fifa assomiglia a un kolossal sul cinismo geopolitico, dove il romanticismo dello sport è finito in panchina a scapito di profitto e logiche di Palazzo. Che sono comprensibili, si parla di aziende, finché non superano la linea della decenza, molto sottile nel mondo pallonaro ma da qualche parte ancora visibile. Eppure, questa grandeur, la Coppa del Mondo a 48 squadre disegnata per accaparrarsi voti e vantaggi delle nazioni marginali attraverso la promessa di una storica... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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