Zucchero ha commentato il Premio Nobel per la Pace, suggerendo di assegnarlo al popolo di Lampedusa, purché non finisca nelle mani di Donald Trump. La sua dichiarazione è arrivata mentre il cantante era impegnato in un evento, senza alcun collegamento con il suo tour o con gli annunci delle date. La figura di Trump ha catturato l’attenzione, oscurando altre notizie del momento.

Non è il nuovo tour che sta festeggiando, né l’annuncio delle venti date all’Arena di Verona a conquistare i riflettori. A rubare la scena è ancora una volta Donald Trump. "Il Nobel per la Pace a Lampedusa? Per me va benissimo, mi sembra giusto. Basta che non lo diano a Trump", dice Zucchero, affidando a una battuta la frase destinata a diventare il momento più discusso dell’incontro con la stampa. Il bluesman, però, evita di entrare nella polemica che negli ultimi giorni ha coinvolto l’amico Francesco De Gregori dopo le sue dichiarazioni sul ruolo politico degli artisti. "Non oserei mai contraddirlo in pubblico", spiega, ricordando il concetto di “contengo moltitudini”, tratto dal poeta Walt Whitman e ripreso anche da Bob Dylan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Il Nobel per la Pace? Datelo al popolo di Lampedusa, basta che non finisca a Trump": Zucchero punge il presidente USA

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