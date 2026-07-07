il mondiale da urlo di lukaku cambia tutto il mercato

Romelu Lukaku ha avuto un Mondiale molto positivo, che ha aumentato la sua visibilità sul mercato. L’attaccante del Napoli si è distinto rispetto alla scorsa stagione, durante la quale era apparso poco incisivo. La sua performance nel torneo attuale evidenzia un cambio di rendimento e di forma, rendendolo un nome più appetibile per le squadre interessate. La sua presenza nel torneo ha quindi influenzato le valutazioni del suo valore come giocatore.

Un Mondiale super positivo per l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, che mette in risalto sul mercato il giocatore belga per la prossima stagione. Ricordate il Lukaku impalpabile, se non praticamente assente, dell’ultima stagione a Napoli? Quello che stiamo vedendo nel corso di questo Mondiale è semplicemente un calciatore radicalmente diverso. Pur essendo partito titolare soltanto in una delle cinque partite disputate dal Belgio, Big Rom si sta rivelando un fattore per Rudi Garcia, che ormai ha la certezza di poter disporre di un cambio di lusso, pronto a seminare il panico tra i difensori avversari a gara in corso. Lo ha fatto contro l’Egitto, propiziando un autogol avversario all’esordio, e lo ha fatto, mettendoci direttamente la sua firma, con Nuova Zelanda, Senegal e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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