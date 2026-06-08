Ausilio senza freni | Dai problemi della Serie A a un mercato che cambia Icardi Ibrahimovic Coutinho e Lukaku vi rivelo tutto
Un dirigente di una squadra di Serie A ha commentato i recenti problemi del campionato e le trasformazioni del mercato. Ha parlato di trasferimenti e trattative riguardanti giocatori come Icardi, Ibrahimovic, Coutinho e Lukaku. La discussione ha incluso anche aspetti relativi alla gestione del gruppo e alle dinamiche interne del club. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un podcast, offrendo una panoramica su temi legati sia alle operazioni di mercato sia alla vita interna della squadra.
di Francesco Aliperta Ausilio, dirigente dell’Inter, parla così ai microfoni del podcast Supernova. Ecco tutti i temi toccati: dal mercato fino alla gestione del gruppo. Piero Ausilio è l’ospite dell’ultima puntata di Supernova, il podcast condotto da Alessandro Cattelan, noto tifoso interista. Il ds nerazzurro si è concesso a una lunga e interessante chiacchierata, toccando tantissimi temi caldi del mondo nerazzurro, dalle strategie di mercato fino ai retroscena più curiosi della sua gestione sotto la guida tecnica di Cristian Chivu. SULLE VACANZE – «Quando finisce la stagione finisce con un mese di vacanza sicuramente per i calciatori, per quelli che ovviamente non saranno impegnati adesso ai mondiali. 🔗 Leggi su Internews24.com
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