Un accertamento fiscale ha imposto a un miliardario del settore del lusso di pagare 22,5 milioni di euro. La cifra rappresenta lo 0,0136% del suo patrimonio. L’indagine riguarda una questione fiscale e si conclude con questa richiesta di pagamento. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sui motivi specifici dell’accertamento. La notizia riguarda un importante imprenditore di una grande azienda del settore.

Guai in casa LVMH? Il miliardario Bernard Arnault, proprietario di uno dei colossi del lusso più importanti al mondo, ha ricevuto un accertamento fiscale che dovrebbe saldare con un conguaglio da 22,5 milioni di euro. Ma, si sa, i soldi non sono mai abbastanza, per cui il magnate da 165 miliardi non è disposto a pagare lo 0,0136% del suo patrimonio, per cui ha già affermato che impugnerà la sentenza della Corte d’appello amministrativa di Parigi. Bernard Arnault dovrebbe pagare un conguaglio fiscale da 22,5 milioni (ma non è detto che lo farà). Nella sentenza, consultata sabato dall’Afp, si legge che “Tra novembre 2025 e aprile 2026 il ministro dell’Azione e dei Conti pubblici (David Amiel) ha chiesto alla corte (. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il miliardario Bernard Arnault deve pagare un conguaglio fiscale da 22,5 milioni (lo 0,0136% del suo patrimonio)

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