Il Milan ha deciso di coinvolgere Ornella Vanoni per promuovere la campagna abbonamenti della stagione 2026-27. La cantante sarà protagonista di una comunicazione dedicata a un evento considerato il più importante della settimana. La scelta di Vanoni è stata annunciata come parte di una strategia di comunicazione, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla modalità di partecipazione.

Ci sono appuntamenti che finiscono in agenda, con tanto di alert quindici minuti prima, e altri per cui non serve neppure controllare il calendario. Il Milan, per la campagna abbonamenti della stagione 202627, ha deciso di partire proprio da qui. Dall'idea che vedere la propria squadra non significhi semplicemente andare a una partita, ma ritrovarsi nello stesso posto, settimana dopo settimana. E per raccontarlo ha scelto una delle canzoni italiane più famose di sempre: L'appuntamento di Ornella Vanoni. La nuova campagna abbonamenti del Milan prenderà il via martedì 7 luglio e porta con sé diverse novità. Due formule, Classic e Plus, la nuova app MyTickets per gestire abbonamento e titoli di accesso e, per la prima volta, un prodotto dedicato ai Milan Club. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Il Milan ha scelto Ornella Vanoni per raccontare l'appuntamento più importante della settimana

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Milano, un'aiuola dedicata a Ornella Vanoni davanti al Piccolo Teatro

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