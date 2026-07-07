Il Mes lancia l’allarme | Eurozona sotto pressione

Notizia in breve

Il Mes ha segnalato che l’Eurozona è sotto pressione a causa di minacce alla sicurezza, interruzioni negli approvvigionamenti, volatilità dei mercati e frammentazione commerciale. Questi fattori stanno influendo sulla crescita economica e sulle finanze pubbliche, con effetti che si fanno sentire in tutta la regione. La situazione si presenta come una serie di sfide senza precedenti, che richiedono attenzione immediata.