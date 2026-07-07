Il Mes lancia l’allarme | Eurozona sotto pressione
Il Mes ha segnalato che l’Eurozona è sotto pressione a causa di minacce alla sicurezza, interruzioni negli approvvigionamenti, volatilità dei mercati e frammentazione commerciale. Questi fattori stanno influendo sulla crescita economica e sulle finanze pubbliche, con effetti che si fanno sentire in tutta la regione. La situazione si presenta come una serie di sfide senza precedenti, che richiedono attenzione immediata.
di Achille Perego L’Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. L’Europa ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato ma non sarà immune da quelli che l’attendono. A lanciare l’allarme è la prima edizione della nuova pubblicazione “Euro Area Stability Watch“ del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Il rapporto intitolato “Resilienza sotto pressione“ fornisce una valutazione annuale dei rischi per l’economia dell’area euro ed esamina se la resilienza possa essere mantenuta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Bloomberg issues CRASH Alert. 2009 Repeat Underway.
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