Il 10 luglio si terrà l'inaugurazione del Just Me Porto Cervo, un nuovo locale nella rinomata località della Costa Smeralda. Porto Cervo è conosciuta per le sue ville di lusso, gli yacht di grandi dimensioni e la presenza di clienti internazionali. La zona si trasforma ogni estate in un punto di riferimento per eventi esclusivi, attirando visitatori e personaggi di alto livello. La località è un punto di ritrovo per chi cerca un ambiente elegante e raffinato.

Porto Cervo, la perla scintillante della Costa Smeralda, è da sempre sinonimo di eleganza e ricercatezza. Ogni estate, questo angolo paradisiaco della Sardegna si trasforma in un palcoscenico di eventi esclusivi, dove yacht maestosi e magnati del mondo intero si incontrano per celebrare la dolce vita. Quest’anno il locale, che inaugura ufficialmente il 10 luglio, con una grande opening, si presenta al suo pubblico di habituees e vip ristrutturato negli interni, negli spazi e nel ristorante. Gli ospiti verranno accolti nella lounge e nel shisha bar e potranno assister anche alle esibizioni delle guest internazionali. Per l’anniversario del... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Just Me Porto Cervo inaugura il 10 luglio

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