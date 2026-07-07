Il Grande in Provincia Il melodramma esalta musica e arte
Questa sera alle 21, in provincia, si terrà un recital di musica belcantistica dedicato al melodramma italiano. L’evento mette in scena opere e arie che rappresentano un patrimonio musicale e artistico riconosciuto a livello internazionale. La serata si svolge in un luogo pubblico e prevede l’esecuzione di brani vocali da parte di artisti specializzati nel genere. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla musica e all’arte, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale.
Il melodramma italiano arriva in Valle Sabbia, con un recital d’opera di stampo belcantistico. L’appuntamento, per questa sera alle 21, è una tappa dell’XI edizione della rassegna estiva “Il Grande in Provincia“, promossa ormai da diversi anni dal Teatro Grande di Brescia che, da giugno a settembre, diffonde appuntamenti culturali in tutto il territorio bresciano, “lasciando“ simbolicamente il teatro cittadino, con l’obiettivo di portare la bellezza della musica nei diversi Comuni, valorizzando al contempo luoghi di rilevanza paesaggistica. Alle 21 la Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo nel Comune di Preseglie ospiterà le voci del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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