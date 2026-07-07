il grande in provincia il melodramma esalta musica e arte

Notizia in breve

Questa sera alle 21, in provincia, si terrà un recital di musica belcantistica dedicato al melodramma italiano. L’evento mette in scena opere e arie che rappresentano un patrimonio musicale e artistico riconosciuto a livello internazionale. La serata si svolge in un luogo pubblico e prevede l’esecuzione di brani vocali da parte di artisti specializzati nel genere. L’iniziativa si inserisce in un ciclo di eventi dedicati alla musica e all’arte, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale.