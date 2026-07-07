Il governo del Paraguay ha condannato le dichiarazioni della senatrice Amarilla, che aveva insultato l’attaccante francese Kylian Mbappé dopo l’eliminazione della nazionale sudamericana dai Mondiali. La posizione ufficiale ha definito le parole della senatrice come una responsabilità esclusivamente personale. La condanna è stata espressa in risposta alle affermazioni rivolte all’atleta, senza ulteriori commenti o motivazioni.

ll governo del Paraguay ha preso le distanze dagli insulti rivolti dalla senatrice d'opposizione Celeste Amarilla all'attaccante della Francia Kylian Mbappé dopo l'eliminazione della nazionale sudamericana dai Mondiali, definendo le sue dichiarazioni una "responsabilità individuale". In una nota, il ministero degli Esteri ha ribadito che le parole della parlamentare "non rappresentano né il governo né il popolo paraguaiano" e ha riaffermato i rapporti di amicizia e cooperazione con la Francia, oltre all'impegno contro razzismo, xenofobia e discriminazioni. Anche il vicepresidente Pedro Alliana, il presidente del Senato Basilio Núñez e numerosi parlamentari hanno condannato le dichiarazioni della senatrice. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Il governo del Paraguay condanna le parole della senatrice Amarilla su Mbappé: "Responsabilità individuale"

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