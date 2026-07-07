Il deludente attacco della Spagna fa parte dei preparativi per la Francia?

La Spagna ha subito una sconfitta contro il Portogallo durante la fase a eliminazione diretta, con un gol di Mikel Merino al 91° minuto che ha portato la partita ai supplementari. La partita si è conclusa con la vittoria del Portogallo, lasciando la squadra spagnola fuori dai quarti di finale. La partita si è giocata in vista dei prossimi impegni in Francia.

Sito inglese: Immagine tramite RFEF. Oyarzabal compete per la palla contro il Portogallo. Con 91 di Mikel Merino st Vincitrice al minuto, la Spagna è riuscita a intrufolarsi nella porta girevole degli ottavi poco prima di essere scortata ai supplementari dal Portogallo. Scivolare in mezzo al campo proprio al momento giusto per far sembrare l’allenatore Luis de la Fuente un genio nell’inserire non solo il centrocampista basco, ma anche il suo fornitore Ferran Torres. Era dal 1950 che il Portogallo o la Spagna non battevano l’altra per più di un gol in una partita ufficiale, e che la squadra di de la Fuente fosse consapevole o meno di quella serie particolare, forse quei margini sottili facevano parte del loro progetto per la partita. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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